В Краснодарском крае в ДТП с участием большегрузов и микроавтобуса погибли пять человек
Авария произошла в среду, 6 декабря, в 20:30, на 52 километре трассы «Краснодар — Верхнебаканский».
В Краснодарском крае в ДТП с участием большегрузов и микроавтобуса погибли пять человек. Об этом сообщило региональное ГУ МВД.
Авария произошла в среду, 6 декабря, в 20:30, на 52 километре трассы «Краснодар — Верхнебаканский».
По предварительной информации, «КамАЗ» столкнулся с впереди идущим микроавтобусом Mercedes. Иномарку отбросило на встречную полосу, где она врезалась с большегрузом. Погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса, водителей грузовиков госпитализировали.
Уточняется, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД.