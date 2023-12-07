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Совфед одобрил закон о запрете на регистрацию на сайтах РФ через зарубежные сервисы
1 декабря вступили в силу поправки, которые запрещают авторизацию пользователей на отечественных сайтах при помощи иностранных сервисов, например Apple ID и Google ID, однако, по нынешнему регулированию запрет не касается иностранных электронных почт и номеров телефонов.

Совфед одобрил закон о запрете на регистрацию на сайтах РФ через зарубежные сервисы. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 7 декабря, Совет Федерации одобрил закон о регистрации на сайтах РФ через зарубежные сервисы до 2025 года.

Отмечается, что 1 декабря вступили в силу поправки, которые запрещают авторизацию пользователей на отечественных сайтах при помощи иностранных сервисов, например Apple ID и Google ID, однако, по нынешнему регулированию запрет не касается иностранных электронных почт и номеров телефонов.