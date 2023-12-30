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В Рязани маршрутка № 46М2 перестанет предоставлять льготный проезд
В управление транспорта поступило уведомление от перевозчика «Рязаньтрансавто», обслуживающего маршрут № 46M2, о прекращении перевозок граждан льготной категории с 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В управление транспорта поступило уведомление от перевозчика «Рязаньтрансавто», обслуживающего маршрут № 46M2, о прекращении перевозок граждан льготной категории с 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Жителей улицы Княжье Поле и Олимпийский городок продолжат обслуживать маршруты №№ 50M3 и 62M2 с возможностью оплаты проезда льготными транспортными картами «Умка».

На различных участках пути льготники смогут воспользоваться другими маршрутами, дублирующими маршрут № 46M2, в которых действует льготный проезд.

От остановки «Больничный комплекс» до остановки «Дом Художника» маршрут дублируют автобус № 27 и троллейбус № 16.

По Первомайскому проспекту, улицам Ленина, Свободы, Окский проезд, Касимовское шоссе, Советской Армии маршрут № 46M2 дублируют автобусы №№ 65M2, 75M2, 99M2, троллейбусы маршрута № 3, в которых действует льготный проезд.