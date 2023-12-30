В центре Рязани вандалы повредили ограждения и стенды
В Рязани вандалы разрушили ограждение елок в Верхнем городском парке и возле рязанского цирка. Также неизвестные повредили информационные стенды, сообщает пресс-служба мэрии.
В Рязани вандалы разрушили ограждение елок в Верхнем городском парке и возле рязанского цирка. Также неизвестные повредили информационные стенды, сообщает пресс-служба мэрии.
Восстановительные работы проведены.
Администрация города обратилась к рязанцам с просьбой бережно относиться к городскому имуществу.