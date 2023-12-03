Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Днем в воскресенье, 3 декабря, на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильного, на юге региона — дожди, налипание мокрого снега, метель, ухудшение видимости в осадках.

Также прогнозируют усиление восточного ветра порывами до 12-17 м/с. На дорогах будут снежные заносы, гололедица.

По словам ведомства, плохая погода сохранится ночью в понедельник, 4 декабря.