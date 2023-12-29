Рязанцы рассказали о текущей четыре дня канализации в ЦПКиО

Коммунальные службы на месте аварии замечены не были.

Рязанцы рассказали о текущей четыре дня канализации в ЦПКиО.

Как сообщили горожане, регулярно посещающие Центральный парк Рязани, рядом с Областным госпиталем четыре дня стоит запах канализации, неподалеку образовался специфический ручей.

Коммунальные службы на месте аварии замечены не были.

Напомним, ранее читатели РЗН. Инфо сообщили, что в ЦПКиО за почти неделю не убрали поваленные деревья.