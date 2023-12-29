Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30-31 декабря

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В МКЦ пройдет новогоднее шоу «Маша и медведь». В театре драмы для юных рязанцев приготовили представление Фабрика игрушек, или Новогоднее ограбление, а в театре кукол — «Двенадцать месяцев».

Театр юного зрителя покажет спектакль «Садко», в музыкальном театре покажут мюзикл «Три мушкетера», а на сцене филармонии можно будет увидеть сказку «Емеля: новогодняя неделя».

Арт-клуб ПЛОЩАДКА приглашает всех на традиционную репетицию нового года. А Deep club — на новогоднюю дискотеку, которая стартует сразу после боя курантов.

В рязанском цирке покажут новое новогоднее танцевально-цирковое шоу «WOW», а в центральном парке культуры и отдыха для рязанцев пройдет новогодняя анимационная программа «Сказочный лес».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».