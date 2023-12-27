В Рязанской области автомобиль медслужбы вылетел в кювет из-за гололеда

Инцидент произошел в среду, 27 декабря, на 82 километре автодороги «Рязань-Скопин». Водитель автомобиля медслужбе не справился с управлением и вылетел в кювет.

В Рязанской области автомобиль медслужбы вылетел в кювет из-за гололеда. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел в среду, 27 декабря, на 82 километре автодороги «Рязань-Скопин». Водитель автомобиля медслужбе не справился с управлением и вылетел в кювет.

Отмечается, что это произошло из-за гололеда и необработанной дороги.

Обошлось без пострадавших.