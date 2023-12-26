Приговор рязанцу Александру Логунову, осужденному за убийство жены, вступил в законную силу

Ранее апелляционную жалобу подавала прокуратура.

Приговор рязанцу Александру Логунову, осужденному за убийство жены, вступил в законную силу. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.

Ранее рязанца приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвиняли в убийстве жены Елены Логуновой, а также «Незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов».

Прокуратура подала апелляционную жалобу, однако приговор не изменился.