Юридический факультет МГУ имени Ломоносова закрыли на карантин из-за вспышки кори

Юридический факультет МГУ имени Ломоносова закрыли на карантин из-за вспышки кори. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Причиной стал диагностированный случай заболевания у одного из обучающихся. Также на карантин закрыли высшую школу аудита — она находится в том же здании. Студентов перевели на дистанционный формат обучения до 11 января 2024 года.

Отмечается, что в МГУ не проводятся лекции и семинары, поскольку с 25 декабря началась зачетная сессия. В каком формате она будет проходить на юридическом факультете — неизвестно.