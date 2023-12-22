Минюст признал иноагентом создателя мультсериала «Масяня»

Ранее на него возбудили уголовное дело за призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

Минюст России 22 декабря признал иностранным агентом мультипликатора, создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В Минюсте отметили, что Куваев выступил против спецоперации на территории Украины, участвовал в сборе денег для ВСУ и «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных Сил РФ».

В октябре 2023 года на Куваева возбудили уголовное дело по статье 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») за ролик с Масяней в поддержку ВСУ.

Кроме Куваева, в реестр иноагентов включили бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева, журналиста Александра Рыхлина, политологов Александра Рыклина и Александра Баунова, юриста Саркиса Дарбиняна, журналиста телеканала «Дождь» * Валерию Ратникову. Также иноагентами стали интернет-издания «Верстка», «Можем объяснить» и OOO «ВОБНИАР», учрежденное блогером Маратом Никандровым (признан иноагентом).

*признан российскими властями иноагентом и нежелательной организацией