Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
Сбт, 23
Вск, 24
-1°
ЦБ USD 91.94 0.23 23/12
ЦБ EUR 101.29 0.78 23/12
Нал. USD 92.01 / 94 22/12 17:37
Нал. EUR 101 / 101 22/12 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
2 145
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
2 598
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
12 934
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
19 968
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Минюст признал иноагентом создателя мультсериала «Масяня»
Ранее на него возбудили уголовное дело за призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

Минюст России 22 декабря признал иностранным агентом мультипликатора, создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В Минюсте отметили, что Куваев выступил против спецоперации на территории Украины, участвовал в сборе денег для ВСУ и «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных Сил РФ».

В октябре 2023 года на Куваева возбудили уголовное дело по статье 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») за ролик с Масяней в поддержку ВСУ.

Кроме Куваева, в реестр иноагентов включили бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева, журналиста Александра Рыхлина, политологов Александра Рыклина и Александра Баунова, юриста Саркиса Дарбиняна, журналиста телеканала «Дождь» * Валерию Ратникову. Также иноагентами стали интернет-издания «Верстка», «Можем объяснить» и OOO «ВОБНИАР», учрежденное блогером Маратом Никандровым (признан иноагентом).

*признан российскими властями иноагентом и нежелательной организацией