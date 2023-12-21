Россияне смогут увидеть звездопад Урсиды в ночь на 22 декабря

На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря приходится пик действия метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час.

Метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы будет наблюдаться в ночь с 21 на 22 декабря, когда продолжительность темного времени суток будет максимальной в году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря приходится пик действия метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час», — сообщили астрономы.

Метеорный поток начал набирать активность 17 декабря и продлится до 25-27 декабря. В это время Земля проходит шлейф частиц, оставленных кометой 8P/Туттля. Сгорая в атмосфере нашей планеты, они образуют метеоры — вспышки в небе.

Урсиды характерны мощностью в 10-15 «падающих звезд» в час, но в прошлом астрономы регистрировали несколько уникальных случаев.

«В 1945 и 1986 годах случались вспышки до 100 метеоров в час, а в 1973 году — до 30 метеоров в час», — пояснили в Московском планетарии.

Наблюдать метеорный поток можно невооруженным глазом при условии безоблачной погоды и отсутствия засветки от Луны и городских объектов.