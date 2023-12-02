В Рязанской области 3 декабря потеплеет до 0 градусов

В Рязанской области в воскресенье, 3 декабря, температура воздуха ночью составит -10, -5 градусов, днем -5, 0 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 3 декабря, температура воздуха ночью составит -10, -5 градусов, днем -5, 0 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ночью переменная облачность, местами небольшой снег. Днем облачно, осадки, местами сильные (снег, мокрый снег), метель, налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер восточной четверти, ночью 3-8 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.