Скончался Герой Советского Союза, экс-советник рязанского губернатора Александр Солуянов

В субботу, 2 декабря, на 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Петрович Солуянов. Он умер после продолжительной болезни, не дожив до своего юбилея 18 дней.

В субботу, 2 декабря, на 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Петрович Солуянов. Он умер после продолжительной болезни, не дожив до своего юбилея 18 дней, сообщается в паблике «Возрождение Российской Державы» «ВКонтакте».

Солуянов с 1971 по 1975 годы проходил обучение в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, с 1977 по 1980 год — командир роты курсантов в РВВДКУ.

В 1982—1984 годах был командиром парашютно-десантного батальона 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Звание Героя Советского Союза присвоено в 1984 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В 1992 году ему присвоили звание генерал-майора.

Солуянов занимался военно-патриотической и общественной работой: возглавлял Союз Архангела Михаила — общество поддержки Православия; Рязанскую региональную общественную организацию Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. С марта 2004 года был советником губернатора Рязанской области Георгия Шпака.