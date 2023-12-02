Полиция проведет проверку после жалобы рязанки на наезд водителя «Инфинити»

В Рязани в субботу, 2 декабря, женщина с коляской пожаловалась на водителя Infiniti, обвинив его в наезде.

В Рязани в субботу, 2 декабря, женщина с коляской пожаловалась на водителя Infiniti, обвинив его в наезде. Пост об этом был опубликован в соцсетях.

«Автовладелец подъехал сзади очень тихо и начал сигналить, прекрасно видел, что я иду с коляской, наехал мне на ногу и начал кричать „уйди с дороги“, хотя мы находились на зоне для пешеходов», — написала женщина.

По данному факту обращений в полицию не поступало, ДТП не зарегистрировано, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции проверят водителя Infiniti на предмет нарушений правил дорожного движения.