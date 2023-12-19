Рязанку задержали за кражу денег у коллеги

Инцидент произошел на улице Полетаева. В полицию обратилась 40-летняя рязанка. Она рассказала, что из одежды, которая хранилась в подсобном помещении расположенного в Рязани магазина, пропали 9800 рублей.

20-летнюю рязанку задержали за кражу денег у коллеги. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на улице Полетаева.

В полицию обратилась 40-летняя рязанка. Она рассказала, что из одежды, хранившейся в подсобке магазина, исчезли 9800 рублей. Женщина работала в магазине продавцом и обнаружила пропажу после смены.

Оперативники предположили, что в подсобное помещение могли попасть только работники торговой точки. Установив круг лиц, работавших в тот день в магазине, полицейские опросили часть из них. По ряду обстоятельств подозрение пало на 20-летнюю рязанку. К моменту подачи заявления о краже она завершила смену и ушла.

Полицейские нашли молодую рязанку и установили ее причастность к преступлению. Злоумышленницу задержали. Похищенные деньги у нее изъяли.

На девушку завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.