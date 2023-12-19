Малков: технопарк в Рязани — эффективный формат работы с предприятиями, мы его обязательно продолжим

Во вторник, 19 декабря, Павел Малков побывал на открытии второго корпуса технопарка Рязанского инновационного научно-технологического центра (РИНТЦ).

В церемонии участвовали зампред правительства Рязанской области Артем Никитин, генеральный директор корпорации развития региона Вячеслав Несин, представители научно-исследовательских и ИТ-компаний.

Губернатор осмотрел новую площадку технопарка РИНТЦ и пожелал резидентам успешной работы. Малков отметил, что проведена серьезная реконструкция здания, благоустроена прилегающая территория с подъездной дорогой.

«Создан полноценный офис, который готов для работы новых компаний. Применен тот самый комплексный подход, о котором всегда говорим. Отобраны шесть резидентов, они начнут работу в новом корпусе технопарка и будут выпускать инновационную продукцию, двигать нашу страну вперед, укреплять ее технологический суверенитет», — сказал губернатор.

Конкурсный отбор резидентов проводился корпорацией развития Рязанской области. Представителям шести компаний губернатор вручил символичные ключ-карты. Специализация резидентов была ориентирована на инновации в сферах проектирования и инжиниринга, производство электроники, научно-исследовательскую деятельность, программное обеспечение, интернет-услуги, сопровождение цифровых решений. Планируется, что проектные и производственные организации начнут работу в новом здании в начале следующего года. Технологическим партнером выступит РКБ «Глобус».

Представитель одного из резидентов, заместитель генерального директора ООО «Лабортатория Сфера» Евгений Лихобабин поблагодарил за то, что открыть технопарк получилось в кратчайший срок.

«Мы видели, в каком состоянии было это здание до начала работ, и в кратчайшие сроки, практически, было очень много сделано. Все мы видим, в каком прекрасном здании мы сейчас находимся. Отдельно стоит отметить, что здесь, под этой крышей, будет объединено несколько достаточно сильных научно-технических коллективов и, безусловно, технопарк будет иметь некий синергийный эффект. Хочется пожелать, чтобы таких мест у нас в области было как можно больше», — рассказал Евгений Лихобабин.

Павел Малков обратил внимание на то, что технопарк стал востребованным форматом работы с предприятиями малого и среднего предпринимательства.

«Первый корпус успешно действует. Запускаем второй корпус площадью около 3 тысяч квадратных метров. Мы обязательно продолжим развитие технопарка РИНТЦ. Планируем вводить такие площадки и в городе Рязани, и в районах области. Формат показал себя успешным, эффективным, поэтому будем его поддерживать и развивать дальше», — отметил губернатор.