В Рязанской области для районных больниц закупят легковые автомобили за 35 миллионов рублей

Хэтчбеки рассчитаны на то, чтобы отвезти пациентов в медорганизации, доставить врачей до домов пациентов, перевезти биоматериалы для исследований и отправить лекарства жителям отдаленных районов

В Рязанской области для районных больниц закупят легковые автомобили, на общую сумму 35 миллионов рублей. Хэтчбеки рассчитаны на то, чтобы отвезти пациентов в медорганизации, доставить врачей до домов пациентов, перевезти биоматериалы для исследований и отправить лекарства жителям отдаленных районов. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

«Сограндис-НН» выиграл четыре тендера на поставку машин. Три контракта заключили на сумму 9,8 миллиона рублей, один — на 5,6 миллиона рублей. Всего закупят 25 хэтчбеков.

Легковые автомобили получат Касимовский межрайонный медцентр — четыре штуки, Кораблинская межрайонная больница — две, Милославская районная больница — один, Александро-Невская районная больница — три, Ряжская межрайонная больница — один, Сасовский межрайонный медцентр — один, Сараевская районная больница — три, Сапожковская районная больница — три, Старожиловская районная больница — два, Рыбновская районная больница — один, Рязанская межрайонная больница — два, Клепиковская районная больница — два.

Автомобили закупят на средства федерального и областного бюджета, выделенные в рамках госпрограммы Рязанской области «Развитие здравоохранения», «Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Хэтчбеки поставят не позднее 20 декабря 2023 года.