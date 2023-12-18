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Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 19 декабря
Планируется облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), местами гололед. Ожидается гололедица.

В Рязанской области во вторник, 19 декабря, ожидается до +5 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

Планируется облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), местами гололед. Ожидается гололедица.

Ночью, утром местами туман. Ветер западный, юго-западный со скоростью 6-11 м/c, днем местами порывы 12-17 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -3, +2 градуса, днем 0, +5 градусов.