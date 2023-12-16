В Самарской области в ДТП погибли водитель и пассажир легковушки

В Самарской области в аварии погибли два человека. Еще трое пострадали, сообщили в региональном ГУ МВД.

В Самарской области в аварии погибли два человека. Еще трое пострадали, сообщили в региональном ГУ МВД.

Два легковых автомобиля столкнулись в Кошкинском районе, ДТП произошло около 7:50. Водитель 1992 года рождения за рулем Grand Cheroke двигался со стороны села Кошки и не справился с управлением, машину занесло. Водитель оказался на встречной полосе. Там его машина столкнулась со встречным автомобилем Renault Sandero под управлением водителя 1957 года рождения.

На месте происшествия водитель и пассажир Renault погибли, еще три пассажира госпитализированы.