В Дягилеве женщина на машине сбила опору козырька подъезда

Машину очевидцы не заметили, а виновница уехала с места происшествия.

В рязанском микрорайоне Дягилево женщина на автомобиле, сдавая назад, сбила опору подъездного козырька. Пост об этом опубликован в группе «Дягилево ВКонтакте» в субботу, 16 декабря.

«Рабочий день подходил к концу, я сходила, сфотографировала и отправила фото и дополнительную заявку. Уже в течение часа на место приехал инженер с ребятами, прикрепили ремень, зацепили за трактор. Опору восстановили. В понедельник закупят специальные болты и закрепят основательно», — сообщила автор поста.

По ее словам, машину очевидцы не заметили, а виновница уехала с места происшествия.