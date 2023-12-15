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В Рязани бригада скорой помощи спасла пациентку с острым приступом удушья
Спасенная пациентка уже 25 лет страдает от «бронхиальной астмы». За это время научилась корректировать образ жизни и «управлять» заболеванием, но это не всегда получается. Недавно она пережила сильнейший приступ удушья. В течение нескольких часов женщина пыталась купировать его, используя ингалятор, но безрезультатно.

В Рязани бригада скорой помощи спасла пациентку с острым приступом удушья. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По данным ведомства, спасенная пациентка уже 25 лет страдает от «бронхиальной астмы». За это время научилась корректировать образ жизни и «управлять» заболеванием, но это не всегда получается. Недавно она пережила сильнейший приступ удушья. В течение нескольких часов женщина пыталась купировать его, используя ингалятор, но безрезультатно.

Хрипы, свист в груди и беспрестанный кашель прошли только после вмешательства бригады скорой помощи.

«Спасибо за маму врачу Марии Лебедевой и фельдшеру Ульяне Страдымовой. Действуют оперативно и очень профессионально. Понимают друг друга с полуслова. Умеют отлично общаться с очень тяжелыми больными, и их находящимися на грани отчаяния родственниками. Бригада — супер, настоящая команда», — рассказала дочь пациентки.