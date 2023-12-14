Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Отмечается, что c 18:00 14 декабря до шести вечера 15 числа на территории Рязанской области ожидается сильный снег, местами метель, временами ухудшение видимости до 500-1000 метров, снежные заносы, гололедица, порывы ветра 12-17 м/с.