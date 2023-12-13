В Рязанской области 14 декабря пройдет снег и похолодает до -16 градусов

Температура воздуха по области ночью -16, -11 градусов, днем -10, -5 градусов. Пройдет небольшой снег, местами метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

В Рязанской области 14 декабря пройдет снег и похолодает до -16 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 14 декабря, будет облачно. Пройдет небольшой снег, местами метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -16, -11 градусов, днем -10, -5 градусов.