В зоне СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Александр Швец

Он получил смертельное ранение во время выполнения боевой задачи.

В зоне СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Александр Швец. Об этом сообщает «DONDAY».

Он получил смертельное ранение во время выполнения боевой задачи. Молодой человек родился и вырос в городе Каменске-Шахтинском. Окончив школу, поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Последний раз близкие общались с Александром 28 октября. После этого он перестал выходить на связь. Лейтенанта похоронят в родном городе.