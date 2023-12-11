Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 12 декабря
Синоптики прогнозируют облачную погоду. Пройдет снег, местами сильный. Местами ожидается метель. Гололедица, местами снежные заносы.
В Рязанской области во вторник, 12 декабря, ожидается метель и до -13 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.
Ожидается облачная погода. Пройдет снег, местами сильный. Местами ожидается метель. Гололедица, местами снежные заносы.
Ветер юго-восточный, 6-11 м/c. Порывы достигнут 12-17 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -13, -8 градусов, днем -10, -5 градусов.