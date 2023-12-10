Рязанец пожаловался на огромную яму на улице МОГЭС

По словам мужчины, рабочие, проводившие дорожные работы на улице МОГЭС, ушли на выходные и не выставили на месте ограждения и дорожные знаки. Он отметил, что из-за невнимательности рабочих могут пострадать люди и их имущество.

Рязанец пожаловался на огромную яму на улице МОГЭС. Пост об этом появился в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По словам мужчины, рабочие, проводившие дорожные работы на улице МОГЭС, ушли на выходные и не выставили на месте ограждения и дорожные знаки.

«Провели работы на улице МОГЭС. Бросили все и спокойно ушли на выходные. Знаков не оставили, работы, видимо, не доделали», — написал автор поста.

Он отметил, что из-за невнимательности рабочих могут пострадать люди и их имущество.