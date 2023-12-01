В Санкт-Петербурге семиклассница внезапно умерла на занятиях по хореографии

В Санкт-Петербурге семиклассница внезапно умерла на занятиях по хореографии в Доме творчества. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Девочка начала резко задыхаться — врачи не успели ее спасти.

Последний день школьницы, со слов мамы, прошел спокойно и без странностей: школа, обед дома, вечерние занятия танцами — туда она ходила около двух лет.

На хореографии девочка потеряла сознание и упала с высоты собственного роста. Мама забежала, когда дочь уже задыхалась.

Скорая увезла ее в первую детскую больницу. Диагноз врачей: внезапная клиническая смерть.