В Москве задержали диверсанта, который устроил теракт на железной дороге в Рязани

В Москве в аэропорту Внуково задержали диверсанта, который устроил теракт на железной дороге в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, теракт на железной дороге в Рязани устроил 35-летний местный житель. Мужчина сознался в произошедшем и заявил, что действовал из идеологических соображений.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное приобретение взрывных устройств». По совокупности ему грозит до 32 лет колонии.

Напомним, 11 ноября из-за теракта на железной дороге в Дягилеве с рельсов сошли 19 грузовых вагонов. Все новости по теме читайте в сюжете.