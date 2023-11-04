Песков ответил на вопрос о будущем России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сильной, самостоятельной, современной и богатой страной. Об этом он сказал в субботу, 4 ноября, на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сильной, самостоятельной, современной и богатой страной. Об этом он сказал в субботу, 4 ноября, на просветительском марафоне «Знание. Первые», отвечая на соответствующий вопрос.

«Оно никогда не будет простым. У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее, будет непростое будущее. Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны», — отметил Песков.