Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией

Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией. Об этом сообщает ТАСС.

В иске отмечалось, что в деятельности движения на территории Российской Федерации были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

Решение суда вступает в силу немедленно.

Ранее Минюст потребовал признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее.