В Рязани бренд JAECOO представил первую модель — кроссовер J7

В Рязани бренд JAECOO представил первую модель — кроссовер J7. Клиентам доступен выбор автомобиля в четырех комплектациях: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme.

В базовой версии Lifestyle JAECOO J7 имеет весь необходимый функционал и широкий перечень базового оборудования: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодную оптику, включая фары головного света, дневные ходовые огни и задние фонари. Боковые зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов оборудованы электроприводом складывания и функцией памяти.

Также предусмотрен бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с ключа, а также электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия.

Дополнительный комфорт обеспечивают качественные материалы отделки салона, круиз-контроль, система Start-Stop, беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль с индивидуальными воздуховодами для пассажиров второго ряда, а также аудиосистема с шестью динамиками.

Цены на JAECOO J7 Lifestyle с учетом маркетинговых выгод стартуют от 2 799 900 рублей.

Автомобиль в комплектации Ultimate отличается 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с яркими красными тормозными суппортами, наружной декоративной подсветкой, светотехникой с функцией задержки выключения Follow Me Home и автоматическим переключением ближнего и дальнего света, а также тонировкой стекол и большим панорамным люком в крыше.

Кроме того, JAECOO J7 дополнен подушкой безопасности для коленей водителя, индикатором превышения скорости, проекционным HUD-дисплеем, умным ассистентом при движении в пробках и системой, облегчающей посадку и высадку пассажиров. Кресло переднего пассажира здесь имеет функцию вентиляции и электрорегулировки, аудиосистема — восемь динамиков, а мультимедийный центр — сенсорный экран с увеличенной до 14,8 дюйма диагональю и голосовым управлением.

Перечень оборудования пополнился адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о фронтальном столкновении и помощи при экстренном торможении, в том числе при движении задним ходом, а также функциями распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе следования и оповещения о его выезде за пределы разметки.

Комплектация Active во многом схожа базовой версией Lifestyle, однако в ней новинка оснащается эффективной системой полного привода.

Кроссовер в топовом исполнении Supreme соответствует комплектации Ultimate и дополняется системой интеллектуального полного привода. Интеллектуальная система ARDIS — All Road Drive Intelligent System — позволяет кроссоверу бескомпромиссно преодолевать различные препятствия вне зависимости от типа покрытия и погодных условий.

ARDIS обеспечивает неизменно высокие внедорожные характеристики и при перепадах температур, и на больших высотах. Система автоматически активируется на любой скорости, когда это необходимо. Водителю доступны семь режимов движения для максимальной уверенности в любых условиях.

Кроссовер JAECOO J7 во всех комплектациях оснащен высокопроизводительным турбированным бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 186 л.с. В качестве трансмиссии задействована высокоэффективная семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением. В зависимости от модификации кроссовера расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,6 до 8,2 литра.

Всю необходимую информацию о бренде и моделях JAECOO можно узнать на сайте www. jaecoo-autoimport.ru, а также в социальных сетях.

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О бренде JAECOO

Название JAECOO («Джейку́") образовано от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»). Автомобили JAECOO — это сочетание мощи и страсти для самодостаточных людей с изысканным стилем и утонченным вкусом, которые уверенно идут к своей цели.