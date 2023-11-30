В Петербурге прохожий избил двух детей

В Санкт-Петербурге 12 ноября пьяный мужчина избил двух детей за то, что они не так на него посмотрели. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах видно, как мужчина сначала кинул в 7-летнего и 13-летнего ребенка бычок от сигареты, а после того, как ему сделали замечания, начал их преследовать. В одном из дворов он догнал их и несколько раз ударил.

Дети получили травмы. Теперь им нужна операция.

«У младшего — травма лица. А старший сломал палец в попытке защититься от обидчика», — рассказал источник РЕН ТВ.

После инцидента отец детей обратился в прокуратуру. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.