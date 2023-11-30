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В Норильске ищут маньяка, который по ночам нападает на людей с ножом

В Норильске ищут маньяка, который ночью подкарауливает прохожих и нападает на них сзади с ножом. Об этом сообщил Shot.

Этой ночью неизвестный ранил двух жертв в районе Талнах, раненые кричали и просили о помощи. 45-летнего мужчину преступник ждал возле дома. Злоумышленник несколько раз пырнул его ножом в спину и убежал с места. Также ночью после нападения неизвестного госпитализировали 65-летнюю женщину с ножевыми ранениями. Возможно, жертв будет больше.

Полиция пытается установить личность маньяка. Пострадавшие его лица не разглядели.