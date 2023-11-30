В Екатеринбурге возле гуманитарного института студенту выстрелили в голову

Возле здания Уральского гуманитарного института в Екатеринбурге одному из студентов выстрелили в голову. Молодой человек жив, его госпитализировали, сообщает URA.RU.

«Видел, как из университета вывели парня — говорят, магистрант. По словам друзей, он поссорился с иностранцами около института и в него шмальнули из травмата. У него из головы идет кровь», — поделился собеседник.

К университету приехала скорая помощь и отряд Росгвардии. Молодого человека госпитализировали.