Группа Feelin’s выступит с медиа-концертом в городах Рязанской области

Группа Feelin’s выступит с медиа-концертом «Величие Рязанской Земли» для школьников в городах Рязанской области. Об этом РЗН. Инфо рассказал автор проекта Геннадий Филин.

Первый концерт прошел в Сасове, 27 ноября. Там детям рассказали о трех рязанцах — композиторе и авторе гимна России Александре Александрове, поэте Сергее Есенине, и ученом Константине Циолковском. Следующие концерты пройдут в пройдут в Кораблине, Скопине и селе Захарово.

Геннадий Филин называет проект «3д» — дух, душа и дело. В первой части мероприятия коллектив исполняет авторские джазовые композиции — Геннадий отметил, что Feelin’s делают это для «захвата внимания» школьников. После на фортепиано звучит гимн России.

«В каждой стране мира есть государственный гимн — выражение духа нации, духа народа. Гимн нашей страны — голос рязанской земли, потому что написал его рязанец Александр Александров. Оказывается, многие взрослые люди не знают, что он уроженец рязанской земли», — рассказал Геннадий Филин.

Во второй части концерта группа Feelin’s играет произведения на стихотворения Сергея Есенина. Как отметил Геннадий, среди них такие известные стихи рязанского поэта, как «Письмо матери», цикл «Москва Кабацкая», «Я московский озорной гуляка» и многие другие.

После школьникам рассказывают о Константине Циолковском и о его философии: «Я гражданин Вселенной, ответственный за судьбу планеты» под музыку, вдохновленную космосом.

В завершении группа вместе с залом исполняет песню «Встанем» и гимн России.

Геннадий отметил, что идея сделать музыкально-просветительский проект появилась у него давно — он говорит об этом с 2011 года. Сейчас, как рассказал автор идеи, Министерство культуры Рязанской области профинансировало проект грантом-субсидией в 645 тысяч рублей. Геннадий отметил, что планируется дальнейшее расширение географии проекта — с возможностью сделать проход на такие концерты по «Пушкинской карте».

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