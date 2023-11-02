Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Национального центра исторической памяти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Учредителем от имени государства является управление делами президента. Главой назначили декана факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елену Малышеву.

Целью создания этого центра стало сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей России, ее культуры и исторической памяти. Также причиной формирования организации является необходимость реализации общественно значимых проектов и инициатив.