SHOT: устроившие теракт под Рязанью следили за поездом через видеокамеру на дереве

Устроившие теракт в Рязани диверсанты следили за поездом через видеокамеру. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на собственный источник.

Как пишет Telegram-канал, эксперты нашли фрагменты камеры наблюдения на месте теракта. Она была закреплена на дереве.

Отмечается, что внутри камеры было взрывное устройство. Оно сработало примерно через пять часов после теракта. Предварительно, никто не пострадал.

Напомним, в субботу, 11 ноября, в Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов.

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