Shot: взрыв на ж/д в Дягилеве устроили с помощью двух СВУ

Они были заложены под шпалы в 10 м друг от друга и взорвались в момент наезда на них грузового состава.

По данным телеграм-канала Shot, диверсию на рязанской станции Дягилево устроили с помощью двух самодельных взрывных устройств без дистанционного управления.

Они были заложены под шпалы в 10 м друг от друга и взорвались в момент наезда на них грузового состава. Внутри каждого устройства было более 3 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Железнодорожное полотно продолжают обследовать.

Официально эта информация не подтверждена.

Также сообщается, что по подозрению в диверсии ищут двух человек, так как свидетели видели незнакомцев, которые «копались» на месте взрыва за несколько часов до происшествия.

Напомним, утром 11 ноября рязанцы слышали сильный грохот в Дягилеве. В МЖД сообщили о сходе 19 вагонов из-за вмешательства посторонних лиц.

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