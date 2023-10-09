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Умер советский актер Михаил Голубович

Умер советский актер Михаил Голубович. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах», — написал политик.

Голубович снялся в десятке фильмов. Среди них — «Кортик», «Хождение по мукам», «Как закалялась сталь» и другие. В 2015 году он стал народным артистом ЛНР. В 2023 актеру присвоили звание Заслуженного деятеля искусств РФ. Ему было 78 лет.