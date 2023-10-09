Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Ночью и утром 10 октября на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Спасатели призывают соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.

Если Вы стали участником или свидетелем ЧП, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.