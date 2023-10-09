Актер Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер и травмой груди

Актер Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер и травмой груди после драки с преследователем своей подруги. Об этом пишет Shot.

Инцидент произошел в ночь на 8 октября. Мужчина остался у 32-летней артистки балета на Нагорной улице. Около четырех часов утра в квартиру через балкон забрался ее поклонник — 26-летний мужчина, который в ту ночь сбежал из-под домашнего ареста.

Между Баршаком и вломившимся началась драка. После нее мужчина вылез через балкон и скрылся. Артиста госпитализировали.

Отметим, что Павел Баршак снимался в «Питер FM», «Елки-2», «Убойной силы» и других сериалах и фильмах.

Фото: kino-teatr.ru