В Рязанской области 9 октября ожидается мокрый снег и гололедица
В Рязанской области в понедельник, 9 октября, ожидается мокрый снег и гололедица.
В Рязанской области в понедельник, 9 октября, ожидается мокрый снег и гололедица. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно. Осадки (дождь, мокрый снег) умеренные и небольшие. Ночью и утром местами гололедица. Температура воздуха по области ночью +2, +3 градуса, днем +2, +7 градусов.
Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.