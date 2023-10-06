Рязанский суд оставил экс-сенатора Ирину Петину в СИЗО

В пятницу, 6 октября, Рязанский областной суд оставил без изменений приговор Советского районного суда экс-сенатору и замминистру здравоохранения региона Ирине Петиной. Об этом сообщает корреспондент РЗН. Инфо из зала суда.

Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры. По мнению следствия, разглашенные сведения могут отразиться на ходе расследования. Ирина Петина и ее адвокат выступили за присутствие журналистов.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на менее строгую — домашний арест.

Судья не изменил решение Советского районного суда. Экс-сенатора оставили в СИЗО до 22 декабря.

Напомним, что Ирину Петину и Игоря Грекова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.