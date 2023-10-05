Скончалась народная артистка России Наталия Королева

3 октября скончалась народная артистка России Наталия Королева. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.

Накануне смерти у Королевой были запланированы гастроли в Забайкалье.

«Ее талант включал в себя богатые сокровища неостывшего сердца, целительную иронию, жизнеутверждающий оптимизм», — отметили в пресс-службе театра.

Причины смерти не уточняются.

Ей было 75 лет.

Отпевание артистки пройдет 7 октября в 10:00 в Михаило-Архангельской Харлампиевской церкви. Прощание состоится в 11:30 на Основной сцене Иркутского драматического театра имени Охлопкова.