Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
14°
Птн, 06
14°
Сбт, 07
11°
ЦБ USD 99.46 0.19 05/10
ЦБ EUR 104.3 0.24 05/10
Нал. USD 98 / 100.5 05/10 07:00
Нал. EUR 102.55 / 100.5 05/10 07:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
Вчера 13:17
2 062
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
Вчера 12:24
1 027
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
4 769
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
5 535
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Скончалась народная артистка России Наталия Королева

3 октября скончалась народная артистка России Наталия Королева. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.

Накануне смерти у Королевой были запланированы гастроли в Забайкалье.

«Ее талант включал в себя богатые сокровища неостывшего сердца, целительную иронию, жизнеутверждающий оптимизм», — отметили в пресс-службе театра.

Причины смерти не уточняются.

Ей было 75 лет.

Отпевание артистки пройдет 7 октября в 10:00 в Михаило-Архангельской Харлампиевской церкви. Прощание состоится в 11:30 на Основной сцене Иркутского драматического театра имени Охлопкова.