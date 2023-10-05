На территории Рязанского института развития образования открыли памятник Константину Ушинскому

В четверг, 5 октября, в День учителя на территории Рязанского института развития образования открыли памятник одному из основоположников русской педагогики Константину Ушинскому.

Мероприятие посетили министр образования региона Ольга Щетинкина, врио ректора РГУ имени Есенина Игорь Мурог, координатор проекта Арсен Бабурин, а также заслуженный учитель России Галина Карпачева.

«Сегодня мы празднуем не только Год педагога и наставника, но и двухсотлетие со дня рождения Константина Ушинского — человека, вклад которого в российское образование сложно переоценить. Ушинский являлся создателем первого учебника родной речи для начальной школы и методики преподавания родного русского языка», — обратилась к пришедшим Карпачева.

На мероприятии ректор РИРО Андрей Кашаев вручил грамоты за большой личный вклад в развитие граждан, помощь в установке бюста Арсену Бабурину. Также такую грамоту передадут руководителю проекта «Аллея Славы» Михаилу Сердюкову. В свою очередь, Арсен Бабурин передал уменьшенную копию памятника Ольге Щетинкиной.