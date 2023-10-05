Bloomberg: скоро Киеву придется просить о мире на невыгодных условиях

Скоро Киеву придется просить о мире на невыгодных условиях. Об этом сообщил историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg.

«Даже при самом благоприятном исходе „самоустранение“ США поставит Украину в патовую ситуацию. А в худшем случае оно повлечет за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придется запросить мира на невыгодных условиях», -заявил он.

Ранее издание сообщало о том, что ВСУ не смогут наступать в 2024 году без помощи США. Также заминку США с поддержкой Украины прокомментировал Владимир Путин.