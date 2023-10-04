Картаполов: Единый реестр призывников может заработать в 2025 году

Председатель Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, когда заработает Единый реестр призывников. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

«Работа ведется, и ведется достаточно активно, — подчеркнул парламентарий. — Если будет получаться и в 2024 году мы ударно поработаем, возможно, удастся запустить реестр и раньше. Но я бы все-таки рассчитывал на то, что в полном объеме он заработает в соответствии с планом, то есть не раньше 2025 года», — отметил Картаполов.