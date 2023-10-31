Пользователи Telegram сообщили, что в работе мессенджера второй день подряд происходят сбои

В работе Telegram второй день подряд происходят сбои. Об этом сообщает сервис Сбой РФ.

По данным сервиса, за последние 24 часа о сбоях сообщили 1 175 пользователей.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Краснодарского края (37%), Ростовской области (15%) и Ставрополья (10%). Чаще всего пользователи сообщали о неработающем второй день подряд приложении. Также у некоторых пользователей приложение работает только с VPN.

По данным сервиса, сбои также наблюдается в Воронежской области (8%), Москве (7%) и Волгоградской области (7%).

Напомним, о сбоях в работе мессенджера стало известно в понедельник, 30 октября.