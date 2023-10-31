Bloomberg: 12-й пакет санкций ЕС против России достигнет 5,3 млрд долларов

Новый, 12-й пакет санкций ЕС против России предусматривает торговые ограничения в размере 5,3 млрд долларов. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно информации источников, санкционный список пополнят свыше 100 физических и около 40 юридических лиц.

Рестрикции затронут экспорт химической продукции, сварочного оборудования, а также технологии, которые могут использоваться в военной сфере.

ЕС рассматривает введение запрета на выдачу лицензий на программное обеспечение, ограничение импорта ряда обработанных металлов, товаров транспортного назначения, алмазов и строительной продукции.